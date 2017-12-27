44% жителей оккупированных территорий считают, что в Украине идет гражданская война, - опрос

27 декабря, 2017, 10:35

Более 40% опрошенных жителей оккупированных территорий считают, что в Украине идет гражданская война

Об этом говорится в докладе "Состояние информационного пространства Донецкой области: вызовы и перспективы", представленном аналитическим центром Фабрика мысли "Донбасс".

Как показали результаты опроса, 44% опрошенных украинцев на оккупированных территориях Донбасса считают, что в Украине идет гражданская война.

Более того, 26,6% респондентов считают, что процесс выполнения Минских договоренностей срывает именно украинская власть.

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"В том числе исследование показало, что 28% опрошенных жителей неподконтрольных Украине территорий боятся процессов реинтеграции", - отметил исполнительный директор Дмитрий Ткаченко.

Опрос провели по заказу Аналитического центра "Фабрика мысли "Донбасс" украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut с 30 мая по 12 июня 2016 года методом личного интервью.

Опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что почти 60% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 47% - в НАТО.

Согласно исследованию Немецкого фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert), молодежь Украины больше всего боится коррупции и войны, но большинство выражает оптимизм относительно будущего страны.