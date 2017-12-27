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20 километров за оливье. Сколько надо пробежать, чтобы согнать новогодние блюда

15 км — за вафельный торт и по два километра за каждый бокал шампанского. Сколько "стоит" каждое блюдо на праздничном столе для организма

Калории новогоднего стола посчитали на сайте Ногибоги.

Тем, кто не задумывается, сколько съедает еды в новогоднюю ночь, советуют обращать внимание на свои порции. Так организм не будет перенасыщенным, и на следующий день не надо будет "сжигать много калорий.

Одно из главных блюд новогоднего стола — оливье, "заставит" бегать 8 км, если съесть 300 грамм салата. Такой же километраж нужно будет пробежать, если съели 300 граммов салата "Мимоза" и печеную картошку.

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На километр меньше нужно будет преодолеть за 200 граммов водки или 300 граммов запеченной курицы. Калории от "Селедки в шубе" "сжечь" будет труднее - для этого нужно преодолеть 11-километровое расстояние. И настоящий лидер в списке — сырокопченая колбаса: чтобы компенсировать принимаемые 300 граммов, нужно пробежать почти полумарафон — 20 км.

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Наиболее снисходительными остаются мандарины, кола и шампанское — за них нужно будет пробежать около 2 км.

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Километраж вычислили в среднем для людей возрастом 30 лет и весом 65 кг. Расчеты не стоит воспринимать слишком буквально, ибо их количество зависит от ингредиентов, входящих в блюда. К тому же, количество сжигаемых калорий у каждого человека разное.

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