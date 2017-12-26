Журналисты ведущих украинских СМИ завершили учебный экономический курс при поддержке ICU

26 декабря, 2017, 17:30

В Киеве 23 декабря состоялся первый выпуск студентов Центра усовершенствования экономической журналистики, основанного совместно с Киевской школой экономики, VoxUkraine, финансовой группой ICU и компанией Visa

34 журналиста ведущих украинских СМИ, среди которых "Интерфакс-Украина", "Лигабизнесинформ", "Экономическая правда", "1+1, "5 канал", "Новое время", "Финансовый клуб" и другие, прошли двухмесячный учебный курс "Экономика, рынки и анализ данных".

Лучшие экономисты и финансовые аналитики страны, в частности специалисты ICU, разработали учебные материалы и лекции, которые помогли слушателям курса разобраться в макроэкономическом анализе, государственных и корпоративных финансах, методах сбора, анализа и визуализации данных. На практических примерах журналисты обнаружили, как правительство может влиять на финансовое поведение людей и компаний и наоборот, как ожидания и убеждения граждан и бизнеса отражаются на экономике страны.

"Альберт Эйнштейн когда-то сказал: если вы не можете объяснить что-то просто – значит, вы этого не понимаете. Только экономическая грамотность, понимание мирового экономического контекста и места Украины в нем и, разумеется, беспристрастность и незаангажированность позволяют журналистам профессионально выполнять свою непростую работу. Нам приятно, что мы можем внести свою лепту в повышение качества деловой журналистики. Ведь это улучшает финансовую грамотность наших сограждан, делает более прозрачными и честными коммуникации в государственном и частном секторе и в конечном итоге положительно влияет на международный имидж страны", - отметил руководящий партнер группы ICU Макар Пасенюк.

Группа ICU – независимая инвестиционно-консалтинговая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы более чем в $500 млн. С 2010 года доходность флагмана группы CIS Opportunities Fund составляла более 16% годовых, по сравнению с годовым доходом меньше 1% для индекса HFRI Emerging Markets Russia/Eastern Europe Index за аналогичный период.

Владельцем компании является ее топ-менеджмент. Руководящие партнеры ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.