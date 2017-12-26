За год в массовых мероприятиях приняли участие 28 миллионов украинцев, пострадали более 1,4 тыс. силовиков

26 декабря, 2017, 13:12

В 2017 году в Украине во время массовых акций пострадали 1,4 тыс. полицейских и бойцов Нацгвардии

Об этом на пресс-конференции заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает Еспресо.TV.

Князев отметил, что всего с начала года в Украине произошло 72 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 млн граждан.

"Более 700 таких мероприятий происходили со столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Во время нескольких последних таких мероприятий было травмировано 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудников полиции и Нацгвардии", - заявил Князев.

По его словам, силовики получили различные повреждения - от легких до средних или тяжелых.