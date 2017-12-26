Из-за "игривого настроения" в новогодние праздники в сентябре растет рождаемость, - исследование
Об этом пишет Nature.
В научном сообществе не было единого мнения по этому вопросу. Одни ученые предполагали, что причина неравномерной рождаемости - адаптация биологических циклов человека по сезонам, а другие, что это результат культурных феноменов.
Исследователи проанализировали интерес к сексу в поисковой системе Google и Твиттере нашли закономерность между числом запросов и количеством детей, родившихся с 2004 по 2010 годы в 130 странах мира.
По данным ученых, интерес к сексу достигал пика во время новогодних и рождественских праздников, а через девять месяцев, в сентябре, в стране резко увеличивалась рождаемость.
Специалисты пришли к выводу, что рождаемость в большей степени зависит от культуры, чем от биологических факторов. Закономерность, обнаруженная учеными, также оказалась актуальной для мусульманских и восточных стран, где праздновали традиционный Новый год или христианское Рождество.
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