 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из-за "игривого настроения" в новогодние праздники в сентябре растет рождаемость, - исследование

Ученые из Португалии, Нидерландов и США провели исследование, чтобы выяснить причину неравномерной рождаемости у людей

Об этом пишет Nature.

 В научном сообществе не было единого мнения по этому вопросу. Одни ученые предполагали, что причина неравномерной рождаемости - адаптация биологических циклов человека по сезонам, а другие, что это результат культурных феноменов.

Исследователи проанализировали интерес к сексу в поисковой системе Google и Твиттере нашли закономерность между числом запросов и количеством детей, родившихся с 2004 по 2010 годы в 130 странах мира.

По данным ученых, интерес к сексу достигал пика во время новогодних и рождественских праздников, а через девять месяцев, в сентябре, в стране резко увеличивалась рождаемость.

Специалисты пришли к выводу, что рождаемость в большей степени зависит от культуры, чем от биологических факторов. Закономерность, обнаруженная учеными, также оказалась актуальной для мусульманских и восточных стран, где праздновали традиционный Новый год или христианское Рождество.

Читайте также: защититься от нежелательной беременности. Инновационные методы, которые появились в медицине

После 10 лет исследований американские специалисты готовы начать клинические испытания нового типа мужского контрацептива - геля местного применения, который предотвращает выработку сперматозоидов
Ученые из Бристольского университета проанализировали данные о здоровье 60199 пар родителей и детей и пришли к выводу: даже небольшое превышение рекомендуемой массы тела может быть связано с повышенным риском смертности

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать