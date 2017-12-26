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Во Львове побили окна российского "Сбербанка", оставив короткое послание


фото: Ігор Зінкевич/ Facebook
В ночь на 26 декабря во Львове неизвестные разбили окна в отделении российского "Сбербанка"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Неизвестные написали красной краской на фасаде "Выметайтесь".

"Выявлены разбитые два окна и одно разбитое окно в двери, на фасаде дома надпись красной краской "Выметайтесь". Проникновения внутрь помещения не было, работают полиция и следственно-оперативная группа", - рассказал Зинкевич.

В Нацполиции во Львовской области подтвердили информацию об инциденте. Отмечается, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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