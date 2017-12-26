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Вандалы осквернили музей Холокоста и центр Одессы антисемитскими надписями

На ряде зданий в центре Одессы неизвестные вандалы оставили антисемитские надписи

Об этом сообщает местное издание "Таймер".

В частности, одна из оскорбительных надписей появилась на здании областного архива, в котором ранее находилась синагога. Этот дом планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос".

Вандалы также осквернили и вход в музей Холокоста на улице Большой Арнаутской, где написали "первый тост - за Холокост".

 

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