Вандалы осквернили музей Холокоста и центр Одессы антисемитскими надписями
26 декабря, 2017, 09:17
На ряде зданий в центре Одессы неизвестные вандалы оставили антисемитские надписи
Об этом сообщает местное издание "Таймер".
В частности, одна из оскорбительных надписей появилась на здании областного архива, в котором ранее находилась синагога. Этот дом планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос".
Вандалы также осквернили и вход в музей Холокоста на улице Большой Арнаутской, где написали "первый тост - за Холокост".
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