Вандалы осквернили музей Холокоста и центр Одессы антисемитскими надписями

26 декабря, 2017, 09:17

На ряде зданий в центре Одессы неизвестные вандалы оставили антисемитские надписи

Об этом сообщает местное издание "Таймер".

В частности, одна из оскорбительных надписей появилась на здании областного архива, в котором ранее находилась синагога. Этот дом планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос".

Вандалы также осквернили и вход в музей Холокоста на улице Большой Арнаутской, где написали "первый тост - за Холокост".