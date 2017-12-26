В Израиле говорят о минимум 10 странах, готовых перенести посольство в Иерусалим

26 декабря, 2017, 13:22

МИД Израиля поддерживает контакты с минимум десятью странами, которые готовы начать процедуру перевода посольства в Иерусалим.

Об этом заявил заместитель главы МИД Израиля Ципи Готовели, передает "Европейская правда".

По его словам, Израиль находится в контакте с "по меньшей мере десятью странами, отдельные из которых – в Европе" по этому вопросу. При этом он не уточнил, о каких конкретно странах идет речь.

"Другие страны признают Иерусалим и объявят о переводе своих посольств. Вторая страна сделала это, и я повторяю, будут другие, это только начало, и это важно", - заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя решение Гватемалы о переводе посольства в Иерусалим.

Напомним, президент Гватемалы Джимми Моралес в ночь на понедельник, 25 декабря, объявил, что распорядился перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Гватемала и соседний Гондурас были двумя из семи стран, которые присоединились к Соединенным Штатам и Израилю в голосовании против резолюции по поводу Иерусалима в Генеральной Ассамблее ООН. Против голосовали также Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Украина тогда участия в голосовании не принимала.

Соединенные Штаты являются важным источником финансовой помощи Гватемале и Гондурасу. Президент Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию ООН.

Справка:

Статус Иерусалима напрямую связан с конфликтом между Израилем и Палестинской автономией, которую поддерживают другие арабские государства и весь исламский мир.

Этот город, особенно восточная его часть, считается священным для трех религий - иудаизма, ислама и христианства.

Израиль занял этот район во время Ближневосточной войны 1967 года и считает город неотделимой частью своих территорий. Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

По мирному соглашению 1993 года, окончательный статус города должен был обсуждаться на следующих этапах мирных переговоров. Тогда право Израиля на Иерусалим не признало международное сообщество. Все страны, включая ближайшего союзника Израиля - США, расположили свои представительства в Тель-Авиве.

С 1967 года Израиль построил в Восточном Иерусалиме десятки кварталов, где теперь проживают примерно 200 тысяч израильтян. Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.

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