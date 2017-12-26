В Индии произошло ДТП с украинками, одна погибла
26 декабря, 2017, 12:33
В Индии на ямунской автостраде произошло ДТП с гражданками Украины
Об этом сообщает Deccan Chronicle.
Авария произошла в городе Матхура в понедельник, 25 декабря. Авто с четырьмя людьми, в том числе двумя украинками, возвращалось к Дели с Тадж Махала. Машина перевернулась после того, как водитель не справился с управлением.
В результате аварии водитель Виабхав погиб на месте, а одна из украинок умерла по дороге в больницу.
Двух других пассажиров госпитализировали с ранениями.
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