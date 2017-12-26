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В Индии произошло ДТП с украинками, одна погибла

В Индии на ямунской автостраде произошло ДТП с гражданками Украины

Об этом сообщает Deccan Chronicle.

Авария произошла в городе Матхура в понедельник, 25 декабря. Авто с четырьмя людьми, в том числе двумя украинками, возвращалось к Дели с Тадж Махала. Машина перевернулась после того, как водитель не справился с управлением.

В результате аварии водитель Виабхав погиб на месте, а одна из украинок умерла по дороге в больницу.

Двух других пассажиров госпитализировали с ранениями.

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