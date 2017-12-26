В Ужгороде Mercedes врезался в палатку на рынке, есть пострадавшие

26 декабря, 2017, 19:05

Женщина-водитель на Mercedes въехала в одну из торговых точек на рынке Ужгорода, трех пешеходов госпитализировали

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.

На линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Белинского произошло ДТП. Причиной происшествия стало то, что, не справившись с управлением, водитель автомобиля Mercedes на иностранной регистрации въехала в одну из торговых точек на рынке по улице Белинского. Пешеходов, которые получили незначительные телесные повреждения, госпитализированы.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали трое пешеходов: 1950, 1970 и 1961 года. Обстоятельства дела выясняют следователи.