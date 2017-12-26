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В Украине стало на одного миллионера больше

В Украине стало на одного миллионера больше: 46-летняя Ирина Возная со Львова выиграла 5,5 миллионов гривен

Об этом передает Эспрессо.TV.

Удача улыбнулась женщине 28 октября на 1687-м тираже лотереи "Мегалот". Победительница приехала в столицу по приглашению оператора государственных лотерей "М.С.Л.", чтобы принять участие в эксклюзивной программе "Два дня из жизни миллионера".

Благодаря этому львовянка вместе с дочкой побывали на новогоднем 3d-шоу "Вартови мрий", затем им провели вип-экскурсию по вечернему Киеву на роскошном лимузине. Под конец вечера львовянки поужинали в престижном ресторане, а затем их ждали профессиональная фотосессия и релакс-процедуры в элитном спа-салоне.

"Очень понравился Киев. Я раньше была в Киеве, приезжала, но настолько экскурсией была довольна, прогулкой по Киеву. Были возле Лавры, ходили фотографировались, ходили на экскурсии, были на Софийской площади, на ярмарке. Были возле храмов", - сказала Ирина.

В "Мегалот" Ирина играет уже 5 лет, говорит преимущественно по 3-4 раза в месяц. Во время выбора чисел львовянка использует тайную систему, которой ее научил отец. В то, что победила - до сих пор не может поверить

"Мой отец научил, прививал нам с детства. Мы ему помогали в детстве зарисовывать те кубики, по циферкам. А теперь он себе там изобрел свои методы и научил нас, открыл нам те тайны. 5 лет зарисовывали по его системе и наконец выиграли главный приз. Мы очень довольны и очень благодарны нашему отцу", - сказала Ирина.

Пока грандиозных покупок женщина не планирует. Для начала хочет сделать ремонт в родительском доме, сразу все деньги тратить не собирается. Однако у ее 18-летней дочери уже есть собственные соображения - на что можно было бы потратить выигранные деньги.

"Я сейчас учусь на фармацевта, и думаю, что возможно в будущем открою свою аптеку", - рассказала дочь победительницы Наталья Возная.

 

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