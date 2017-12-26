В Украине построят международную автодорогу за 4 млрд гривен, - Омелян

26 декабря, 2017, 19:27

В 2018 году Министерство инфраструктуры планирует подробнее заняться проектом, который соединит Черное море с ЕС

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Эспрессо.TV.

Проект Балтика-Черное море был представлен еще в 2015 году. По плану он соединит черноморские порты на юге Украины с Европейским Союзом. Проект будет стоить 4 млрд гривен. Дорога станет новой интерпретацией пути "Из варяг в греки".

"Я твердо убежден, что это будущее для Украины. У нас перенаправилися транспортные потоки после начала войны с Российской Федерацией и в этом году завершается вхождение крупнейшего оператора морских путей "Хаджсен Портс", поэтому эта дорога очень важна", - рассказал министр.

Министр также добавил, что за 2017 Министерство инфраструктуры Украины совместно с Укравтодором отремонтировали почти 2,5 тысячи км дорог. Удалось им это за счет уменьшения корупциии в несколько раз из-за введения контроля качества. Омелян также анонсировал использование программы Cost, которую основали правительство Великобритании, ПРООН совместно с корейским правительством. Эта система позволит проводить онлайн-мониторинг, начиная из тендеров, заканчивая строительством и сдачей объекта.