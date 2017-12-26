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В Украине построят международную автодорогу за 4 млрд гривен, - Омелян

В 2018 году Министерство инфраструктуры планирует подробнее заняться проектом, который соединит Черное море с ЕС

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Эспрессо.TV.

Проект Балтика-Черное море был представлен еще в 2015 году. По плану он соединит черноморские порты на юге Украины с Европейским Союзом. Проект будет стоить 4 млрд гривен. Дорога станет новой интерпретацией пути "Из варяг в греки".

"Я твердо убежден, что это будущее для Украины. У нас перенаправилися транспортные потоки после начала войны с Российской Федерацией и в этом году завершается вхождение крупнейшего оператора морских путей "Хаджсен Портс", поэтому эта дорога очень важна", - рассказал министр.

Министр также добавил, что за 2017 Министерство инфраструктуры Украины совместно с Укравтодором отремонтировали почти 2,5 тысячи км дорог. Удалось им это за счет уменьшения корупциии в несколько раз из-за введения контроля качества. Омелян также анонсировал использование программы Cost, которую основали правительство Великобритании, ПРООН совместно с корейским правительством. Эта система позволит проводить онлайн-мониторинг, начиная из тендеров, заканчивая строительством и сдачей объекта.

  • В сентябре Омелян заявил, что в 2018 году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения.
  • А на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Украине в следующем году будет направлено 1,9 млрд гривен.
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