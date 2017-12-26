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В Сирии исламисты сбили самолет армии Асада

В провинции Хама на западе Сирии был сбит самолет вооруженных сил страны

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как уточняют в Минобороны Сирии, "самолет атаковали террористы", в результате пилот погиб.

По информации арабского портала Al Masdar, речь идет об учебно-боевом самолете L-39 Albatros, который был сбит "исламистскими группировками", сражающимися в Сирии с правительственными войсками президента Башара Асада.

Ответственность за происшествие взяла на себя джихадистская группа "Хайят Тахрир аш-Шам". В самолете находился один пилот, который, возможно, выжил.

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