В Сирии исламисты сбили самолет армии Асада

26 декабря, 2017, 22:30

В провинции Хама на западе Сирии был сбит самолет вооруженных сил страны

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как уточняют в Минобороны Сирии, "самолет атаковали террористы", в результате пилот погиб.

По информации арабского портала Al Masdar, речь идет об учебно-боевом самолете L-39 Albatros, который был сбит "исламистскими группировками", сражающимися в Сирии с правительственными войсками президента Башара Асада.

Ответственность за происшествие взяла на себя джихадистская группа "Хайят Тахрир аш-Шам". В самолете находился один пилот, который, возможно, выжил.