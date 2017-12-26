В Раде обнародовали текст законопроекта об антикоррупционном суде

26 декабря, 2017, 23:47

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта, внесенного президентом Украины Петром Порошенко "О Высшем антикоррупционном суде"

Соответствующий документ размещен на сайте Верховной Рады.

"26 декабря направлено на рассмотрение Комитета", - говорится на странице законопроекта на сайте Рады.

Как сообщается в пояснительной записке, законопроект "направлен на определение принципов организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности".

В частности, Высший антикоррупционный суд предлагается определить как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины, который должен рассматривать уголовные производства, связанные с совершением правонарушений, которые содержат коррупционную составляющую.

Отмечается, что законопроектом предусматривается распространить юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на всю территорию Украины.

При этом предлагается воздержаться от введения на местном уровне антикоррупционных судов, в местных или апелляционных судах - должностей антикоррупционных судей на местах - следственных судей в антикоррупционных уголовных процессах, учитывая возможное загрузки и риск влияния региональных элит. Также законопроектом не предусмотрено размещение палат Высшего антикоррупционного суда, отдельных его судей в разных населенных пунктах.