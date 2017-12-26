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В Раде обнародовали текст законопроекта об антикоррупционном суде

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта, внесенного президентом Украины Петром Порошенко "О Высшем антикоррупционном суде"

Соответствующий документ размещен на сайте Верховной Рады.

"26 декабря направлено на рассмотрение Комитета", - говорится на странице законопроекта на сайте Рады.

Как сообщается в пояснительной записке, законопроект "направлен на определение принципов организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности".

В частности, Высший антикоррупционный суд предлагается определить как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины, который должен рассматривать уголовные производства, связанные с совершением правонарушений, которые содержат коррупционную составляющую.

Отмечается, что законопроектом предусматривается распространить юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на всю территорию Украины.

При этом предлагается воздержаться от введения на местном уровне антикоррупционных судов, в местных или апелляционных судах - должностей антикоррупционных судей на местах - следственных судей в антикоррупционных уголовных процессах, учитывая возможное загрузки и риск влияния региональных элит. Также законопроектом не предусмотрено размещение палат Высшего антикоррупционного суда, отдельных его судей в разных населенных пунктах.

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