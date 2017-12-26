В полиции насчитали более 1,2 тыс. убийств с начала года
26 декабря, 2017, 16:47
В течение 11 месяцев 2017 года украинские правоохранители зарегистрировали 1242 убийства в стране
Об этом во время пресс-конференции заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает "РБК-Украина".
"1242 убийства зарегистрировано за 11 месяцев. И при этом самый высокый удельный вес раскрытых преступлений этой категории - 89%", - подчеркнул он.
Князев отметил, что в этом году произошло по меньшей мере 2663 разбойных нападений. В прошлом году их насчитали более 3,5 тысячи. Также в этом году правоохранители раскрыли 1621 разбойное нападение.
- По информации Князева, с начала года в Украине произошло 72 тысячи массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 миллионов граждан. Во время них пострадали более 1400 правоохранителей.
- Также в этом году киберполиция ликвидировала почти тысячу "групп смерти" в соцсетях, которые доводили детей до самоубийства.
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