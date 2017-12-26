В полиции насчитали более 1,2 тыс. убийств с начала года

26 декабря, 2017, 16:47

В течение 11 месяцев 2017 года украинские правоохранители зарегистрировали 1242 убийства в стране

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает "РБК-Украина".

"1242 убийства зарегистрировано за 11 месяцев. И при этом самый высокый удельный вес раскрытых преступлений этой категории - 89%", - подчеркнул он.

Князев отметил, что в этом году произошло по меньшей мере 2663 разбойных нападений. В прошлом году их насчитали более 3,5 тысячи. Также в этом году правоохранители раскрыли 1621 разбойное нападение.