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В Одессе пьяный водитель пытался на автомобиле заехать в супермаркет, но столкнулся с "копейкой"


фото: прес-служба Нацполіції в Одеській області
25 декабря в Одессе пьяный водитель на автомобиле Peugeot пытался заехать в супермаркет, после чего столкнулся с другим автомобилем

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Водитель авто Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ. Как говорят очевидцы, перед этим мужчина разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет.

На 26-летнего водителя полиция составила протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения, управление авто в нетрезвом виде и без документов на право управления, а также за побег с места ДТП.

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