В Одессе пьяный водитель пытался на автомобиле заехать в супермаркет, но столкнулся с "копейкой"

26 декабря, 2017, 07:27

25 декабря в Одессе пьяный водитель на автомобиле Peugeot пытался заехать в супермаркет, после чего столкнулся с другим автомобилем

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Водитель авто Peugeot столкнулся с автомобилем ВАЗ. Как говорят очевидцы, перед этим мужчина разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет.

На 26-летнего водителя полиция составила протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения, управление авто в нетрезвом виде и без документов на право управления, а также за побег с места ДТП.