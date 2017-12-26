В обращение вышла монета "50 лет Мировому конгрессу украинцев" номиналом в 5 гривен

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Она посвящена деятельности международной координационной надстройки украинских общин в диаспоре, которая в течение 50 лет представляет интересы миллионов украинцев в мире", - говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещены: на фоне стилизованного изображения модели Земли - стилизованное под вышивку декоративное дерево; слева - малый Государственный Герб Украины и надпись УКРАИНА, справа номинал 5 гривен; год чеканки монеты 2017 (внизу) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины - в центре декоративного дерева.

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение снопа с перевеслом, что символизирует объединяющую деятельность МКУ во всем мире; по обе стороны от которого годы 1967 и 2017; надписи по окружности ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС УКРАИНЦЕВ (вверху), UKRAINIAN WORLD CONGRESS.

Монета "50 лет Мировому конгрессу украинцев" из нейзильбера выходит номиналом 5 гривен тиражом 35 тысяч штук. Розничная цена монеты составляет 43 гривны.