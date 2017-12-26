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В ночь на 27 декабря в Киеве частично перекроют Южный мост

В Киеве вечером 26 декабря частично перекроют автомобильное движение Южным мостом

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение частично перекроют в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Ограничение продлится с 22:00 вторника, 26 декабря, до 06:00 среды, 27 декабря.

Ограничение движения связано с выполнением работ по ремонту деформационного шва на мостовом переходе.

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