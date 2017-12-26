В небе над Симферополем что-то сильно хлопнуло, жители почувствовали ударную волну

26 декабря, 2017, 16:18

Во вторник, 25 декабря, в небе над оккупированным Симферополем раздался мощный хлопок, от которого сработали автосигнализации, а жители города пожаловались на ударную волну

Об этом симферопольцы сообщают в Twitter.

"Только что что-то как ужаснуло, вплоть ударную волну почувствовал и сигналки на машинах сработали", - написал пользователь Дмитрий Иноземцев.

Хлопок было слышно в центре города возле рынка. В небе остался след от самолета. Свидетели предполагают, что звук и ударную волну мог вызвать самолет, который двигался со сверхзвуковой скоростью.

"В небе было видно как будто след от самолета, только не высоко", - написал пользователь Александр.

"Похоже на хлопок от пересечения звукового барьера. Вообще они такое над городом творить не должны", - отметил Иноземцев.

Во время движения самолета со сверхзвуковой скоростью его постоянно сопровождает ударная волна. Когда эта волна достигает наблюдателя на земле, тот слышит громкий звук, похожий на взрыв.

Распространенной ошибкой является мысль, будто это "преодоление звукового барьера". На самом деле в этот момент мимо наблюдателя проходит ударная волна, которая постоянно сопровождает такой самолет.

Обычно сразу после хлопка наблюдатель может слышать гул двигателей самолета, которые не слышал сразу, поскольку самолет двигался быстрее этих звуков.

#Симферополь Только что что-то как ужаснуло, вплоть ударную волну почувствовал и сигналки на машинах сработали. — Dmitriy Inozemtsev (@know4sure) 26 декабря 2017 г.