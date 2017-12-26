В Мининформполитики заявили о неспособности преодолеть последствия российской пропаганды на Донбассе

26 декабря, 2017, 18:16

В Мининформполитики утверждают, что полностью искоренить последствия российской пропаганды в Донецкой и Луганской областях невозможно

Об этом заявила во время презентации доклада "Аналитический центр" первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает "РБК-Украина".

"Мне кажется, что абсолютно искоренить результаты пропаганды РФ в Донецкой и Луганской областях невозможно", - сказала Джапарова.

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Первый заместитель министра добавила, что видит выход из ситуации в предоставлении альтернативы.

"Мы живем в условиях как в гастрономе: заходим в магазин и перед нами есть не один вид шоколада, а 150 видов шоколада. Есть очень много каналов коммуникации и люди выбирают, что смотреть, читать, слушать. Наша задача, как государства, - дать альтернативу", - подчеркнула Джапарова.