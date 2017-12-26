В Мининформполитики заявили о неспособности преодолеть последствия российской пропаганды на Донбассе
Об этом заявила во время презентации доклада "Аналитический центр" первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает "РБК-Украина".
"Мне кажется, что абсолютно искоренить результаты пропаганды РФ в Донецкой и Луганской областях невозможно", - сказала Джапарова.
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Первый заместитель министра добавила, что видит выход из ситуации в предоставлении альтернативы.
"Мы живем в условиях как в гастрономе: заходим в магазин и перед нами есть не один вид шоколада, а 150 видов шоколада. Есть очень много каналов коммуникации и люди выбирают, что смотреть, читать, слушать. Наша задача, как государства, - дать альтернативу", - подчеркнула Джапарова.
- Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на секретный доклад российского ГРУ сообщило, что российская спецслужба в феврале 2014 года начала кампанию в соцсетях по дискредитации активистов Майдана и новой украинской власти.
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