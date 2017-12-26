В Мариуполе горел жилой дом, погибли 2 человека
26 декабря, 2017, 10:36
25 декабря в Мариуполе произошел пожар в одноэтажном жилом доме
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.
Во время проведения разведки и тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни.
Бойцы ГСЧС локализовали пожар на площади 84 кв.м. К тушению привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
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