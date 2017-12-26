 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Мариуполе горел жилой дом, погибли 2 человека


фото: прес-служба ДСНС в Донецькій області
25 декабря в Мариуполе произошел пожар в одноэтажном жилом доме

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

Во время проведения разведки и тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар на площади 84 кв.м. К тушению привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать