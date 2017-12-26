В Мариуполе горел жилой дом, погибли 2 человека

26 декабря, 2017, 10:36

25 декабря в Мариуполе произошел пожар в одноэтажном жилом доме

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

Во время проведения разведки и тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар на площади 84 кв.м. К тушению привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возникновения возгорания устанавливается.