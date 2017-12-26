 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В китайском зоопарке с пингвинов сделали "Санта Клаусов"

В китайском городе Харбин работники зоопарка переодели пингвинов в костюмы Санта Клаусов

Ролик опубликовали на канале CCTV+ в YouTube.

Такое перевоплощение сделали для того, чтобы создать праздничную атмосферу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать