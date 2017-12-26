В китайском зоопарке с пингвинов сделали "Санта Клаусов"
26 декабря, 2017, 16:25
В китайском городе Харбин работники зоопарка переодели пингвинов в костюмы Санта Клаусов
Ролик опубликовали на канале CCTV+ в YouTube.
Такое перевоплощение сделали для того, чтобы создать праздничную атмосферу.
- Появился список самых популярных видео за 2017: там "Игра престолов" превратилась в "Что? Где? Когда?", кот подглядывает за парой из фильма "Валериан и город тысячи планет", а Брэд Питт плачет, потому что не хочет убивать тюленя.
- Ранее пользователи превратили одно из выступлений президента США Дональда Трампа в песню о том, что у него только что был секс.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины