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В Генштабе назвали количество безвозвратных военных потерь за этот год

За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

В частности, по состоянию на 18 декабря, безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

Еще 174 бойца были ранены. А в целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и больные) составляют 1265 военнослужащих.

Также в Генштабе добавили, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 людей.

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