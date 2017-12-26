В Генштабе назвали количество безвозвратных военных потерь за этот год
26 декабря, 2017, 22:10
За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих
Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
В частности, по состоянию на 18 декабря, безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.
Еще 174 бойца были ранены. А в целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и больные) составляют 1265 военнослужащих.
Также в Генштабе добавили, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 людей.
- 5 декабря министр обороны Украины Степан Полторак констатировал уменьшение небоевых потерь в Вооруженных силах Украины в 5 раз.
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