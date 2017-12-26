В Генштабе назвали количество безвозвратных военных потерь за этот год

26 декабря, 2017, 22:10

За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

В частности, по состоянию на 18 декабря, безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

Еще 174 бойца были ранены. А в целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и больные) составляют 1265 военнослужащих.

Также в Генштабе добавили, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 людей.