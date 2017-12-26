В феврале Украина пожалуется на действия России в Международный морской трибунал
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, информирует "Интерфакс-Украина".
"Мы также завершаем сейчас работу над нашим меморандумом о морской конвенции, и он будет представлен на рассмотрение Арбитража в феврале 2018 года", - сказала Зеркаль.
Заместитель министра отметила, что после представления меморандума РФ будет иметь три месяца на представление возражений относительно юрисдикции, при этом на эти возражения Украина сможет подать свои комментарии.
"После того как мы предоставим свой второй меморандум, будут слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции у Арбитража для рассмотрения этого дела, то есть первые результаты могут быть уже в 2019 году", - добавила она.
Зеркаль также отметила, что затем состоятся слушания по существу дела, а результатов стоит ожидать не ранее 2021 года".
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