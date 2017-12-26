Умер советский композитор, который написал музыку к мультфильму про Чебурашку
Об этом сообщают Факты.
Народный артист РСФСР ушел на 93-м году жизни. Умер художник в больнице в США. Его близкие рассказывают, что недавно композитор перенес тяжелую операцию в связи с онкологическим заболеванием.
Владимир Шаинский - советский композитор, известный своей работой над музыкой для мультфильмов "Чебурашка", "Шапокляк", "Крошка Енот".
Родился он в Киеве в 1925 году. Учился в Московской и Бакинской консерватории. В сотрудничестве с поэтом Михаилом Таничем создал ряд хитов: "Идет солдат по городу", "Не плачь, девчонка", "Родительский дом". Именно Шаинский написал музыку под легендарные песни "Две звезды", "Лада", "Мы начинаем КВН", "Обручальное кольцо".
Его песни исполняли Анна Герман, Алла Пугачева, Лев Лещенко, Майя Кристалинская и Людмила Зыкина.
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