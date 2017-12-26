Украинские чиновники отправились на Донбасс для обмена заложников
26 декабря, 2017, 19:45
Представители украинской стороны отправились на Донбасс для проведения обмена удерживаемых лиц
Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете - работаем", - написала Геращенко.
Первый вице-спикер также заявила, что "есть инициативы и идеи, как выгрызть, извлечь каждого из российских тюрем и тюрем на оккупированных территориях".
- Стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.
- Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.
- В плену российско-террористических войск продолжает расти количество украинцев, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
- Порошенко сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлено надлежащую медицинскую помощь.
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