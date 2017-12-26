Украинские чиновники отправились на Донбасс для обмена заложников

26 декабря, 2017, 19:45

Представители украинской стороны отправились на Донбасс для проведения обмена удерживаемых лиц

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете - работаем", - написала Геращенко.

Первый вице-спикер также заявила, что "есть инициативы и идеи, как выгрызть, извлечь каждого из российских тюрем и тюрем на оккупированных территориях".