 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинские чиновники отправились на Донбасс для обмена заложников

Представители украинской стороны отправились на Донбасс для проведения обмена удерживаемых лиц

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете - работаем", - написала Геращенко.

Первый вице-спикер также заявила, что "есть инициативы и идеи, как выгрызть, извлечь каждого из российских тюрем и тюрем на оккупированных территориях".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать