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Украинское кино уже конкурирует с фильмами США, даже прокатчики не были к этому готовы, - вице-премьер

В этом году в Украине состоялись десятки премьер украинских фильмов, большинство из которых были полностью сняты при поддержке государства

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко во время Всеукраинского совещания работников культуры, сообщает пресс-центр правительственного портала.

Он отметил, что в этом году украинцы увидели первые результаты принятого закона о государственной поддержке кинематографии. В частности, состоялись премьеры около 30 украинских фильмов, из которых 2/3 были полностью сняты благодаря государственной поддержке.

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"И последние фильмы, такие как "Киборги", "Червоный", "Сторожевая застава", "Межа" полностью разорвали шаблоны восприятия украинского кино и показали, что они на равных могут конкурировать с лучшими и американскими, и европейскими фильмами. Стоит сказать, что даже наши прокатчики не были полностью готовы к такому успеху этих фильмов и им пришлось подстраиваться уже в процессе", - отметил Розенко.

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По его словам, в следующем году на поддержку украинских фильмов выделят на 500 миллионов гривен больше, чем в 2017 году. В целом эта сумма составит более миллиарда гривен.

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  • Отметим, на кино "патриотического направления" выделят дополнительные 500 млн грн в бюджете 2018 году. В бюджет заложили 200 миллионов гривен на создание Украинского культурного фонда.
  • Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении два законопроекта №3238-д и №3239-д, которые позволят увеличить поддержку украинского кинематографа.
  • Ранее сообщалось, что Кабмин закладывает в проект госбюджета-2018 по меньшей мере 500 млн грн на развитие отечественного кинематографа.
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