Украинская онлайн-реклама: сколько времени мы тратим на просмотр интернет-объявлений

26 декабря, 2017, 16:58

Исследовательская компания Gemius оценила масштабы и эффективность различных форматов рекламы, которую демонстрируют украинским пользователям

Об этом говорится на сайте компании.

Так, только за октябрь среднестатистическому интернет-пользователю в нашей стране было показано более 550 рекламных объявлений на персональных компьютерах и ноутбуках.

В целом в украинской сети реклама была показана более 10 миллиардов раз, из них 56% - inscreen ( в видимой части экрана) со средней продолжительностью 13,39 секунд.

Видимость рекламы на экране, или же Viewability - один из ключевых параметров, определяющих эффективность онлайн-рекламы.

Двумя наиболее распространенными индикаторами, используемыми для измерения viewability, есть viewability rate, что показывает долю просмотров объявлений, которые отображаются пользователю в окне браузера, и viewability time, т. е. среднее время, в течение которого реклама была видна.

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В Gemius проанализировали, как отличаются эти индикаторы для видео-, баннерной и текстовой рекламы, а также, какие особенности viewability существуют в социальных сетях, на других веб-сайтах и в поисковых системах.

Среднее время viewability по баннерной рекламе - самое высокое

Баннерная реклама в Украине среди анализируемых форматов имеет самые высокие показатели viewability за средним временем, в течение которого реклама находилась в зоне видимости - 14,12 секунд.

Для баннерной рекламы в социальных сетях этот показатель составляет 14,88 секунд, для других сайтов - 14,06 секунд. Данные по доле viewability показывают, что две трети (66%) рекламных объявлений в социальных сетях были видимы, тогда как на других веб-сайтах доля viewability составляет 56%.

Видеореклама

Видеореклама выделяется среди других форматов с долей viewability - до 74%. Viewability rate для социальных сетей составляет 84%, для других сайтов - 73%. Средняя продолжительность взаимодействия с рекламными объявлениями составляет 12,75 секунд; для социальных сетей - 11,21 секунд, для других сайтов - 12,88 секунд.

Текстовая реклама более эффективна в социальных сетях

Хотя в целом только 48% текстовой рекламы были в зоне видимости на экранах пользователей, а продолжительность просмотров (9,79 секунд) ниже, чем по другим форматам, в социальных сетях такая реклама имеет более высокие показатели по индикатору viewability rate, чем баннерная реклама (68 % для текстовой рекламы по сравнению с 66% для баннерной), а среднее время просмотра больше, чем с видеорекламы (11,54 секунд для текстовой рекламы и 11,21 секунд для видеорекламы).

Для текстовых объявлений, которые отражаются на других веб-сайтах, эти показатели составляют 47% и 10,53 секунд соответственно.

Отметим, что для оценки viewability Gemius использовала стандарты IAB, согласно которым объявление считается видимым, если 50% точек расположены в видимой зоне экрана в течение более 1 секунды.

В случае видеорекламы - 50% точек расположены в видимой зоне экрана в течение более 2 секунд. В анализ включены данные за октябрь 2017 года, собранные среди украинской интернет-аудитории, использующей настольные компьютеры и ноутбуки в возрасте от 14 до 69 лет.