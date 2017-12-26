 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинская онлайн-реклама: сколько времени мы тратим на просмотр интернет-объявлений

Исследовательская компания Gemius оценила масштабы и эффективность различных форматов рекламы, которую демонстрируют украинским пользователям

Об этом говорится на сайте компании.

Так, только за октябрь среднестатистическому интернет-пользователю в нашей стране было показано более 550 рекламных объявлений на персональных компьютерах и ноутбуках.

В целом в украинской сети реклама была показана более 10 миллиардов раз, из них 56% - inscreen ( в видимой части экрана) со средней продолжительностью 13,39 секунд.

Видимость рекламы на экране, или же Viewability - один из ключевых параметров, определяющих эффективность онлайн-рекламы.

Двумя наиболее распространенными индикаторами, используемыми для измерения viewability, есть viewability rate, что показывает долю просмотров объявлений, которые отображаются пользователю в окне браузера, и viewability time, т. е. среднее время, в течение которого реклама была видна.

Читайте также: Продать все. 4 крючка, на которые вас цепляет реклама

В Gemius проанализировали, как отличаются эти индикаторы для видео-, баннерной и текстовой рекламы, а также, какие особенности viewability существуют в социальных сетях, на других веб-сайтах и в поисковых системах.

Среднее время viewability по баннерной рекламе - самое высокое

Баннерная реклама в Украине среди анализируемых форматов имеет самые высокие показатели viewability за средним временем, в течение которого реклама находилась в зоне видимости - 14,12 секунд.

Для баннерной рекламы в социальных сетях этот показатель составляет 14,88 секунд, для других сайтов - 14,06 секунд. Данные по доле viewability показывают, что две трети (66%) рекламных объявлений в социальных сетях были видимы, тогда как на других веб-сайтах доля viewability составляет 56%.

Видеореклама

Видеореклама выделяется среди других форматов с долей viewability - до 74%. Viewability rate для социальных сетей составляет 84%, для других сайтов - 73%. Средняя продолжительность взаимодействия с рекламными объявлениями составляет 12,75 секунд; для социальных сетей - 11,21 секунд, для других сайтов - 12,88 секунд.

Текстовая реклама более эффективна в социальных сетях

Хотя в целом только 48% текстовой рекламы были в зоне видимости на экранах пользователей, а продолжительность просмотров (9,79 секунд) ниже, чем по другим форматам, в социальных сетях такая реклама имеет более высокие показатели по индикатору viewability rate, чем баннерная реклама (68 % для текстовой рекламы по сравнению с 66% для баннерной), а среднее время просмотра больше, чем с видеорекламы (11,54 секунд для текстовой рекламы и 11,21 секунд для видеорекламы).

Для текстовых объявлений, которые отражаются на других веб-сайтах, эти показатели составляют 47% и 10,53 секунд соответственно.

Отметим, что для оценки viewability Gemius использовала стандарты IAB, согласно которым объявление считается видимым, если 50% точек расположены в видимой зоне экрана в течение более 1 секунды.

В случае видеорекламы - 50% точек расположены в видимой зоне экрана в течение более 2 секунд. В анализ включены данные за октябрь 2017 года, собранные среди украинской интернет-аудитории, использующей настольные компьютеры и ноутбуки в возрасте от 14 до 69 лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать