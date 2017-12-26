Украинская молодежь больше всего боится коррупции и войны, но из страны эмигрировать не хочет, - исследование

26 декабря, 2017, 08:39

Молодежь Украины больше всего боится коррупции и войны, но большинство выражает оптимизм по поводу будущего страны

Об этом говорится в результатах исследования Немецкого фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert) и Центра "Новая Европа" совместно с социологической компанией GfK Ukraine, передает DW.

Отмечается, что опрос был проведен в июле-августе 2017 году по всей территории Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка составляет 2000 респондентов в возрасте 14-29 лет и является репрезентативной населению Украины этой возрастной группы. Кроме количественного опроса, было проведено четыре фокус-группы с молодежью 18-29 лет во Львове, Одессе, Харькове и Чернигове.

Согласно исследованию, среди самых больших страхов украинской молодежи - коррупция (37%) и война в регионе или в мире (36%). Также серьезные проблемы со здоровьем (34%), социальная несправедливость и безработица (32%).

Перечень требований молодых украинцев к правительству возглавляет борьба с преступностью и коррупцией. 70% респондентов считают, что правительство должно заниматься прежде всего именно этой проблемой.

Украинская молодежь больше не доверяет именно институтам государственной власти.

Также исследование показало, что в настоящее время влияние российского телевидения и интернет-сайтов на украинскую молодежь минимально. 49% опрошенных смотрят украинское телевидение и только 2% - российское.

Больше всего молодежь доверяет церкви (2,99), волонтерским движениям (2,98) и армии (2,86). Впрочем, показательно, что ни одна из позиций не смогла преодолеть средней отметки в 3 балла на общенациональном уровне, то есть приблизиться к отметкам 4 (скорее доверяю) и 5 ​​(полностью доверяю).

По данным исследования, большинство украинской молодежи (72%) не желает переезжать в другое государство и оставить Украину на срок более шести месяцев. В то же время каждый четвертый молодой украинец демонстрирует желание эмигрировать.

Самые популярные государства, куда бы молодые украинцы хотели переехать, это Германия (18%), США (15%) и Польша (12%). По мнению авторов исследования, ФРГ воспринимается украинской молодежью как фундамент благосостояния в Европе, Берлин активно вовлечен в регулирование конфликта на востоке Украины. Кроме того, позиция Германии в отношении мигрантов тоже наталкивает молодежь на мысль, что там можно попытать счастья.

В целом же более половины молодых украинцев выражает оптимизм по поводу будущего страны. 58% опрошенных считают, что будущее украинского общества в целом выглядит лучше, чем текущая ситуация. 20% убеждены, что ситуация останется неизменной, и только 5% респондентов ожидают ухудшения.