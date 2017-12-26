Украинская группа O. Torvald сделала из "Щедрика" рок-хит к Новому году
Группа выложила видео на YouTube-канале.
"Ракамакафо" - песня-ностальгия, она возвращает слушателей туда, где еще существовали магнитофоны, люди жили в дешевых съемных квартирах и пили дешевый алкоголь, но все же были счастливыми.
"Мы с ребятами заметили, что в новогоднем эфире в этом году очень мало праздничного настроения, и вспомнили о песне, которую написали 5-6 лет назад. И вот мы подставили сэмпл "Щедрика" в живую гитарную гармонию, и этим вернули людей в атмосферу рождественского таинства. Ведь "Щедрик" - это мелодия всех времен и народов, которую написал наш украинский композитор. Для многих это с детства главный символ праздников", - рассказал украинским СМИ фронтмен группы Женя Галич.
Песню Женя Галич назвал "Ракамакафо" из-за слов из песни Freestyler группы BomfunkMCs, которая была популярной в юности фронтмена.
- Украинская группа Onuka сыграла на разных народных инструментах песню “Щедрик” Николая Леонтовича.
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