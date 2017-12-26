Украинская группа O. Torvald сделала из "Щедрика" рок-хит к Новому году

26 декабря, 2017, 15:07

Группа O. Torvald превратила известную песню "Щедрик" в новую новогоднюю песню "Ракамакафо", которую написала 5 лет назад

Группа выложила видео на YouTube-канале.

"Ракамакафо" - песня-ностальгия, она возвращает слушателей туда, где еще существовали магнитофоны, люди жили в дешевых съемных квартирах и пили дешевый алкоголь, но все же были счастливыми.

"Мы с ребятами заметили, что в новогоднем эфире в этом году очень мало праздничного настроения, и вспомнили о песне, которую написали 5-6 лет назад. И вот мы подставили сэмпл "Щедрика" в живую гитарную гармонию, и этим вернули людей в атмосферу рождественского таинства. Ведь "Щедрик" - это мелодия всех времен и народов, которую написал наш украинский композитор. Для многих это с детства главный символ праздников", - рассказал украинским СМИ фронтмен группы Женя Галич.

Песню Женя Галич назвал "Ракамакафо" из-за слов из песни Freestyler группы BomfunkMCs, которая была популярной в юности фронтмена.