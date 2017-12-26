Температура в Украине поднялась на 8 градусов выше нормы: новый рекорд за 136 лет

26 декабря, 2017, 15:13

Температура воздуха по состоянию на 25 декабря стала самой высокой за 136 лет, установив новый рекорд

Об этом сообщает пресс-центр Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Ночь с 25 на 26 декабря 2017 года стала самой теплой с 1881 года, установив рекорд за 136 лет. Столбик термометра не опустился ниже +3,1°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в позапрошлом году.

"Несмотря на высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и наивысшего среднесуточного значения температуры для 26 декабря, которое тоже было определено климатологами обсерватории в позапрошлом году", - говорится в сообщении обсерватории.

Отмечается, что такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует обычной погоде для конца октября.