Температура в Украине поднялась на 8 градусов выше нормы: новый рекорд за 136 лет
Об этом сообщает пресс-центр Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.
Ночь с 25 на 26 декабря 2017 года стала самой теплой с 1881 года, установив рекорд за 136 лет. Столбик термометра не опустился ниже +3,1°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в позапрошлом году.
"Несмотря на высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и наивысшего среднесуточного значения температуры для 26 декабря, которое тоже было определено климатологами обсерватории в позапрошлом году", - говорится в сообщении обсерватории.
Отмечается, что такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует обычной погоде для конца октября.
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