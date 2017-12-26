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Синоптик рассказала, сколько еще дней в Украине будет тепло

До конца недели в Украине удержится теплая погода

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"До конца недели теплая температура воздуха удержится с колебаниями. 29-30 декабря через Украину пройдут атмосферные фронты, которые увеличат облачность и осадки. Но все же температура воздуха остается еще достаточно высокой", - подчеркнула она.

27 декабря в Украине будет преобладать теплая воздушная масса, где-то будет облачно.

На Закарпатье пройдут небольшие осадки, в центральных областях тоже будут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Прохладнее будет на северном востоке - Черниговщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина. По словам Диденко, это единственная территория Украины, где ночью будет минусовая температура.

На остальной территории Украины будет преобладать теплая температура воздуха.

27 декабря ожидается от 2 до 7 градусов тепла. В южной части будет +6+10 градусов, местами даже до +12.

В Киеве завтра также без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах 4 градусов тепла.

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