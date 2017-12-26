Суд разрешил снять с Авакова-младшего электронный браслет

26 декабря, 2017, 14:20

Соломенский районный суд Киева отказался продлить сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру срок ношения электронного браслета

Об этом сообщил представитель обвинения прокурор Александр Снегирев, передает "РБК-Украина".

Соответствующее решение суд принял в пятницу, 22 декабря. Обвинение ходатайствовало о продлении обязательства носить браслет на два месяца.

"Суд не продлил на следующие два месяца обязанность по браслету. Вопрос о разрешении на выезд за границу не рассматривался", - сказал прокурор.

Александр Аваков обязан по первому вызову являться к следователю, а также сообщать об изменении места жительства.

Напомним, 31 октября детективы НАБУ провели обыск у Александра Авакова - сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках расследования закупки рюкзаков для МВД.

МВД считает, что обыски со стороны НАБУ являются политически мотивированными.

НАБУ задержало экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-поставщика рюкзаков Владимира Литвина.

Трем подозреваемым по "делу рюкзаков" сообщили о подозрении в растрате 14 млн грн.

Суд отпустил всех подозреваемых под личное обязательство.

Прокуратура обжаловала решение суда отпустить подозреваемых.

7 ноября Александру Авакову надели электронный браслет.

Суд снял арест с двух квартир Авакова-младшего.