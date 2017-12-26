Суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в убийствах активистов Майдана

26 декабря, 2017, 21:48

Шевченковский райсуд изменил меру пресечения двум обвиняемым в покушении на убийства активистов Майдана с содержания под стражей на домашний арест

Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует LIGA.net.

Гебан Олег и Сергей Костенко обвиняются в покушении на убийство шести человек 18 февраля возле Майдана.

Это решение принял состав судей, в который входит судья Олег Линник, который ранее освободил одного из фигурантов убийства киевского журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина из зала суда, приговорив его к четырем годам лишения свободы условно. Председательствующим судьей во время принятия решения по Гебану и Костенко был судья Мартынов.

"Основная мотивация, насколько я понял, это то, что они (Гебан и Костенко, - ред.) долгое время находятся под стражей и, соответственно, это нарушение конвенций, поэтому надо изменить меру пресечения. Соответственно, долгое время дело рассматривается, оно в суде с января 2016 года, то есть уже два года. Соответственно суд делает вывод, что раз дело уже находится в суде, то надо изменить меру пресечения", - сказал Горбатюк.

По его мнению, это решение необоснованное, поскольку суд редко назначал судебные заседания по этому делу, фактически затягивая рассмотрение. Возможно, прокуратура будет повторно обращаться в суд для изменения меры пресечения для обвиняемых.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Тогда как Генеральная прокуратура просила для него 6 лет лишения свободы, а сам Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

ГПУ готовит апелляцию, переквалифицировать дело и пересмотреть приговор будет просить и защита потерпевшей стороны.

По мнению адвоката семьи погибшего Виктории Дейнеки, прокурор и следователь помогали Крысину избежать более жесткого наказания.



