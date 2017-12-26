Суд арестовал $1 млн, который изъяли у экс-заместителя главы администрации Януковича

26 декабря, 2017, 20:19

Суд наложил арест на изъятые денежные средства экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Такое решение суд принял после попытки вернуть изъятые средства через суд. Следователи считают, что деньги были получены из неофициальных источников и с них не были уплачены налоги.

6 июля правоохранители изъяли у Чмыря (также был главой Сумской ОГА и депутатом Сумского облсовета) более $1 миллион.

Чмырь также стал известен из-за незадекларированной недвижимости, его дочь владеет в Киеве 14 квартирами.