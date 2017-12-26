Суд арестовал $1 млн, который изъяли у экс-заместителя главы администрации Януковича
26 декабря, 2017, 20:19
Суд наложил арест на изъятые денежные средства экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Юрия Чмыря
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
Такое решение суд принял после попытки вернуть изъятые средства через суд. Следователи считают, что деньги были получены из неофициальных источников и с них не были уплачены налоги.
6 июля правоохранители изъяли у Чмыря (также был главой Сумской ОГА и депутатом Сумского облсовета) более $1 миллион.
Чмырь также стал известен из-за незадекларированной недвижимости, его дочь владеет в Киеве 14 квартирами.
- Янукович назначил выходца из города Макеевки Донецкой области заместителем Левочкина в разгар Евромайдана - 16 декабря 2013 года. На этой должности он занимался "гуманитарным развитием и вопросами коммуникации".
- В налоговой документации Чмырь отмечал, что в течение 10 лет работы на госслужбе вместе со своей семьей в целом заработал около $0,5 млн, тогда как в его банковской ячейке во время обыска было обнаружено $1 млн наличными.
- Во время Революции Достоинства оппозиция обвиняла политика в причастности к деятельности "титушок". В частности, речь шла о деле с похищением Дмитрия Булатова.
- При этом по итогам своей работы во главе Сумской ОГА должностное лицо было признано худшим главой обладминистрации.
- 18 августа 2017 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича, главы Сумской ОГА в 2010-2013 годах Юрия Чмыря.
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