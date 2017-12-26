США сократят финансирование ООН на $285 млн, потому что Трампа не поддержали в вопросе Иерусалима

26 декабря, 2017, 13:06

Американские власти сократят финансирование ООН на $285 миллионов в течение 2018-2019 годов

Об этом сообщает The Boston Herald.

Отмечается, что такое решение американской администрации будет касаться функций управления и поддержки организации.

Соответствующее решение в США приняли после того, как Совет Безопасности ООН подавляющим большинством осудил решение президента Дональда Трампа о переносе посольства страны в Иерусалим, что, в свою очередь, символизирует признание последнего столицей Израиля.

"Неэффективность и перерасходы Организации Объединенных Наций хорошо известны. Мы больше не позволим использовать щедрость американского народа", - заявила представитель США при ООН Никки Хейли.

Бюджет ООН на 2018-2019 годы составляет $5,4 миллиарда. 22% из этих средств выделяет США.

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Государственному департаменту перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Поэтому и в Израиле и в Палестинской территории начались массовые протесты. Из-за столкновений жителей Палестины с израильскими военными сотни получили ранения.

Совет безопасности ООН раскритиковал решение Трампа, но не смог утвердить проект резолюции, осуждающей признание Ерусалима столицей.

Ранее Дональд Трампа заявил, что США выходит из соглашения ООН по беженцам.