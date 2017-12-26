Саакашвили прибыл под стены СБУ, но на допрос идти не собирается

26 декабря, 2017, 11:27

Во вторник, 26 декабря, экс-глава Одесской ОГА, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили прибыл на допрос в Службу безопасности Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сейчас, по сообщению корреспондента Еспресо.TV Юрия Чмиля, журналисты общаются с Саакашвили. Его адвокат сообщил, что на допрос они проходить не будут, ведь в повестке нашли какие-то нарушения процессуальных законов.

Также адвокат отметил, что сегодня подадут ходатайство о переносе допроса. Как отмечает корреспондент, сегодня должны были состояться 2 действия: это собственно допрос Саакашвили и получение образцов доказательств по делу, которое Генпрокуратура инкриминирует Саакашвили.

Также Саакашвили заявил, что будет ходатайствовать в Европейский суд по правам человека, ведь он считает, что Генпрокуратура и СБУ нарушали его права, и когда они, по его мнению, "похищали" его из здания - задерживали, это было незаконно, ведь, как утверждает экс-президент Грузии, никаких доказательств его связи с криминальными бизнесменами Януковиче не нашли.

Именно поэтому, по словам Саакашвили, Печерский суд не избрал ему никакого пресечения - поскольку в его действиях, по его словам, не было никакого состава преступления.

Отметим, ранее политик был в ГПУ, однако от допроса отказывался, требуя передать свое дело в СБУ. На допрос в СБУ в прошлую пятницу Саакашвили не пришел.

Ранее сотрудники СБУ вручили повестку о вызове на допрос лидеру "Движения новых сил" Саакашвили во время заседания в Апелляционном суде Киева.

Напомним, в квартире Саакашвили ГПУ проводила обыски, после которых вручила подозрение и задержала Саакашвили.

По данным ГПУ, Саакашвили через свое доверенное лицо Севериона Дангадзе сотрудничал с соратниками бывшего президента Виктора Януковича, чтобы захватить государственную власть в Украине.

В прокуратуре утверждают, что Дангадзе с согласия Саакашвили обратился через доверенное лицо к Курченко, от которого впоследствии соратники Саакашвили получили около $500 тыс.

Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области.

Суд отказался арестовать Саакашвили.

ГПУ вызвала Саакашвили на допрос в качестве подозреваемого в производстве по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.