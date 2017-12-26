С начала года в "ПриватБанк" дополнительно "влили" более 38 млрд гривен

26 декабря, 2017, 20:16

За первые два этапа дополнительной капитализации в "ПриватБанк" из бюджета поступило почти 40 млрд гривен

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Решение о дополнительной капитализации было принято правительством в июне этого года. Первый этап был выполнен в июле 2017 года. Тогда в банк "влили" 22,5 млрд гривен.

В феврале 2017 года решением Наблюдательного совета было утверждено провести переоценку банка, которая выявила, что учреждение находилось в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода банка в собственность, что стало толчком для 2-го этапа капитализации.

За последний месяц в банк из бюджета было выделено 16 млрд гривен в обмен на акции банка.