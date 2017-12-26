С 24 млн трудоспособных украинцев лишь 8 млн - мужчины. Еще 8 млн - женщины-домохозяйки, - вице-премьер

26 декабря, 2017, 09:36

В Украине с 24 млн трудоспособного населения - только 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины, из которых лишь 8 млн работают, другие заняты домашним хозяйством

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал вице-премьер-министр -министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Он призывает власти в регионах активнее строить детские сады и освобождать женщину от сидения в декретном отпуске, если она стремится реализовать себя еще и в другом направлении.

"Мы сейчас прорабатываем возможность создания детских садов на первых этажах многоэтажек. И закрепить это на уровне стандарта. Важным является вопрос финансирования детсадов. В разных городах на одного ребенка в год тратится от 27 до 50 тыс. грн из бюджета", - рассказал Зубко.

Вице-премьер-министр считает, что если местная власть не может обеспечить всем места в детсадах, то пусть предложит родителям эти 35 тыс. в год за пребывание ребенка в частном садике.

"Во-первых, это будет мотивировать появление частных садиков. И, во-вторых, на это не нужно тратить 60-80 млн грн из местного бюджета, чтобы построить садик на 200 мест", - отмечает Зубко.

Также он отмечает, что большой является угроза потери человеческого потенциала, отъезд людей за границу. Он добавляет, что удержать соотечественников от выезда за границу можно не только повышением зарплат и пенсий, но и качественной инфраструктурой.

"Постоянно объясняю на местах, что надо не ждать, а что-то делать. Люди уплатили налоги и за эти деньги хотят получить дороги, детсады, школы, музеи, театры, спортивные площадки. А если этого не будет, люди уедут из страны. Это - самая большая проблема Украины на сегодня", - рассказал Зубко.

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