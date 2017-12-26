 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

С 24 млн трудоспособных украинцев лишь 8 млн - мужчины. Еще 8 млн - женщины-домохозяйки, - вице-премьер


фото: dobrenok
В Украине с 24 млн трудоспособного населения - только 8 млн - мужчины, 16 млн - женщины, из которых лишь 8 млн работают, другие заняты домашним хозяйством

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал вице-премьер-министр -министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Он призывает власти в регионах активнее строить детские сады и освобождать женщину от сидения в декретном отпуске, если она стремится реализовать себя еще и в другом направлении.

"Мы сейчас прорабатываем возможность создания детских садов на первых этажах многоэтажек. И закрепить это на уровне стандарта. Важным является вопрос финансирования детсадов. В разных городах на одного ребенка в год тратится от 27 до 50 тыс. грн из бюджета", - рассказал Зубко.

Вице-премьер-министр считает, что если местная власть не может обеспечить всем места в детсадах, то пусть предложит родителям эти 35 тыс. в год за пребывание ребенка в частном садике.

"Во-первых, это будет мотивировать появление частных садиков. И, во-вторых, на это не нужно тратить 60-80 млн грн из местного бюджета, чтобы построить садик на 200 мест", - отмечает Зубко.

Также он отмечает, что большой является угроза потери человеческого потенциала, отъезд людей за границу. Он добавляет, что удержать соотечественников от выезда за границу можно не только повышением зарплат и пенсий, но и качественной инфраструктурой.

"Постоянно объясняю на местах, что надо не ждать, а что-то делать. Люди уплатили налоги и за эти деньги хотят получить дороги, детсады, школы, музеи, театры, спортивные площадки. А если этого не будет, люди уедут из страны. Это - самая большая проблема Украины на сегодня", - рассказал Зубко.

Читайте также: Украинская молодежь больше всего боится коррупции и войны, но из страны эмигрировать не хочет, - исследование

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать