Россия выставит на аукцион участки недр на шельфе Крыма
26 декабря, 2017, 21:26
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выставлении на аукционы участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей, которые расположены неподалеку оккупированного Крыма
Об этом сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает "Интерфакс-Украина".
Он также добавил, что эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения.
Разрабатывать их будут только компании с российским участием более 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.
Напомним, в сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против РФ с целью защиты своих прав на прилегающие к Крыму морские зоны в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. В иске указывалось, что Россия незаконно получает украинские энергетические ресурсы.
- 5 октября стало известно, что компания "Укргаздобыча" собирается начать добычу газа на украинском участке шельфа Черного моря.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины