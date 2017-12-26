Россия выставит на аукцион участки недр на шельфе Крыма

26 декабря, 2017, 21:26

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выставлении на аукционы участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей, которые расположены неподалеку оккупированного Крыма

Об этом сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения.

Разрабатывать их будут только компании с российским участием более 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.

Напомним, в сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против РФ с целью защиты своих прав на прилегающие к Крыму морские зоны в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. В иске указывалось, что Россия незаконно получает украинские энергетические ресурсы.