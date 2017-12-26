Россия провела кампанию по дискредитации Майдана в соцсетях в 2014 году, - WP

26 декабря, 2017, 10:28

Главное разведывательное управление России в феврале 2014 года начало кампанию по дискредитации активистов Майдана и новой украинской власти в соцсетях

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на полученный ими тайный доклад российского ГРУ.

Согласно ему, кремлевская разведка в конце февраля 2014 запустила пропагандистскую кампанию против активистов, поддерживающих проевропейские взгляды, и новой власти в Украине, которая была выбрана после свержения режима президента беглого Виктора Януковича.

Целью кампании было влияние на мнение общественности и власти, что позволило бы аннексировать Крым. В отчете говорится о том, как группировка осуществляла этот план в течение шести дней в 2014 году.

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Операция началась на следующий день после свержения режима Януковича. Военные шпионы создали множество фейковых аккаунтов в соцсетях Facebook и "ВКонтакте". Эти аккаунты должны были представлять простых людей со всей Украины, которые разочаровались в Майдане.

В результате, команда ГРУ оказала влияние на более 30 украинских групп и платформ в соцсетях, а также на 25 "ведущих англоязычных публикаций", как указывается в отчете.

Российские шпионы притворялись обычными украинцами, чтобы настроить пророссийских граждан против активистов Майдана. Последних они называли "нацисты" и "фашисты".

Военные разведчики через соцсети также угрожали физической расправой союзникам Януковича на востоке Украины. Это делалось для того, чтобы подкрепить утверждение Москвы о том, что радикальные украинцы подстрекали насилие против россиян в регионе.

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Когда наемники 27 февраля захватили здание крымского парламента, то ГРУ создало четыре группы в Facebook и "ВКонтакте", чтобы поощрить крымчан поддержать отделение от Украины.

Кремлевская разведка использовала платную рекламу на Facebook, чтобы повысить популярность этих групп. Лишь 27 февраля страницы групп просмотрели почти 200 тыс. человек.

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