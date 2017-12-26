Робот-змей проверит атомную станцию "Фукусима", на которой 6 лет назад произошла авария
26 декабря, 2017, 20:43
Для исследования опасного блока атомной электростанции "Фукусима-2" создали специального робота, который имеет вид змеи
Об этом сообщает "Укринформ".
Робота-змея создали, чтобы исследовать радиоактивный блок Fukushima Unit 2, который до сих пор является смертельно опасным для людей. Ученые до сих пор не знают уровень повреждения блока. Они предполагают, что в АЭС до сих пор сохранились остатки радиоактивных веществ.
Длина робота составляет 12,8 метров. Он оснащен панорамной камерой, движется благодаря дистанционному управлению.
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- Напомним, в марте 2011 года вследствие землетрясения и цунами на АЭС Фукусима-1 прекратила работать система охлаждения. Вследствие этого расплавилась активная зона реакторов и три из шести из них повредились. Это повлекло радиоактивное загрязнение окружающих территорий.
- В октябре 2017 года японский суд возложил ответственность за катастрофу на правительство страны и компании-оператора АЭС Терсо.
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