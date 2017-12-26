"Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию, потому что надоела коррупция и беспредел коллег
26 декабря, 2017, 10:49
Пограничники задержали бывшего "полицейского ДНР", который попытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию Украины через КПВВ "Гнутово"
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
С 2014 по 2015 года мужчина проходил службу в Снежнянском отделе "полиции ДНР" на должности оперуполномоченного.
Как пояснил мужчина, уволился он именно из-за полного беззакония и коррупции в рядах своих "коллег". Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти трудно, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать заграничный паспорт и переехать в Германию.
Мужчину передали сотрудникам полиции.
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