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"Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию, потому что надоела коррупция и беспредел коллег

Пограничники задержали бывшего "полицейского ДНР", который попытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию Украины через КПВВ "Гнутово"

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

С 2014 по 2015 года мужчина проходил службу в Снежнянском отделе "полиции ДНР" на должности оперуполномоченного.

Как пояснил мужчина, уволился он именно из-за полного беззакония и коррупции в рядах своих "коллег". Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти трудно, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать заграничный паспорт и переехать в Германию.

Мужчину передали сотрудникам полиции.

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