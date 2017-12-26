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"Квартирная" очередь для украинцев ускорится: на ипотечное жилье привлекут $500 млн


фото: domik.ua
Государственное ипотечное учреждение привлечет у Китая $500 млн внешних заимствований для финансирования инвестиционного проекта на строительство жилья

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 18 декабря, передает "Правительственный курьер".

Государственное ипотечное учреждение под государственные гарантии получило разрешение взять кредит на $500 млн под 4,5% годовых сроком на 15 лет.

Отмечается. что выборка кредита осуществляется отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования, указанному в кредитном договоре.

Целевое назначение кредита - финансирование сделок по приобретению жилья или финансирование строительства жилья согласно государственному инвестиционному проекту.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, Государственное ипотечное учреждение на конкурсе отобрало Китайскую национальную корпорацию генеральных подрядов. А 17 ноября этого года заключило с ней соглашение о реализации государственного инвестиционного проекта, которым подтвердила условия получения финансирования.

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