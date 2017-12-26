Публичное сведение счетов с НАБУ было ошибкой, - Луценко
Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам, информирует "Сегодня".
В частности, он отметил, что "публичное сведение счетов" было ошибкой.
"Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из США мы провели обсуждения ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ, которые им препятствуют и другие вещи, в том числе, и с моей стороны, действительно, не понимают ни украинцы, ни за рубежом. Даже если кто-то из нас и прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе ", - сказал Луценко.
Также он заявил, что он настаивает на том, что "надо за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу".
"Пока я генпрокурор, я утверждаю, даже как бывший министр внутренних дел, НАБУ нужно для борьбы с высокопоставленным преступностью, - сказал Луценко.
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- Напомним, 29 ноября при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой был задержан "тайный агент" НАБУ по имени Сергей Титенков.
- При этом в НАБУ утверждают, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, в ходе которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.
- По словам Пимаховои, агент НАБУ 7 месяцев готовил спецоперацию, чтобы дать ей взятку. За это время у них сложились дружеские отношения с агентом НАБУ.
- НАБУ опубликовало оперативные записи по делу о взятке в ГМС.
- В свою очередь, ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ, который якобы предлагал взятку в ГМС, и провела обыски у еще одного агента, задействованного в этом деле, - у Екатерины Сикорской, больше известной как "агент Екатерина".
- Также ГПУ и СБУ обнародовали видео и аудиозаписи того, как Титенков и Сикорская обсуждают, каким образом можно спровоцировать Пимахову получить взятку в размере $ 30 тыс.
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