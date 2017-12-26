Публичное сведение счетов с НАБУ было ошибкой, - Луценко

26 декабря, 2017, 23:13

Руководители Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли к общей точке зрения по поводу конфликта в правоохранительных органах

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам, информирует "Сегодня".

В частности, он отметил, что "публичное сведение счетов" было ошибкой.

"Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из США мы провели обсуждения ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ, которые им препятствуют и другие вещи, в том числе, и с моей стороны, действительно, не понимают ни украинцы, ни за рубежом. Даже если кто-то из нас и прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе ", - сказал Луценко.

Также он заявил, что он настаивает на том, что "надо за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу".

"Пока я генпрокурор, я утверждаю, даже как бывший министр внутренних дел, НАБУ нужно для борьбы с высокопоставленным преступностью, - сказал Луценко.

Читайте также: Детектив-антикоррупционер стал другом чиновницы, чтобы дать ей взятку. Чем закончилась спецоперация НАБУ