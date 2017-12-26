Правительство будет отслеживать перемещение украинцев и туристов из-за границы с помощью мобильных операторов

26 декабря, 2017, 17:43

Операторы мобильной связи будут предоставлять министерству экономического развития и торговли данные о перемещении абонентов по территории Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Во вторник, 26 декабря, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив подписал меморандум о сотрудничестве с мобильными операторами, в котором говорится о предоставлении министерству оперативных статистических данных динамики туристических потоков по территории Украины.

Меморандум предусматривает предоставление министерству данных о количестве внутренних туристов, зарегистрированных абонентов мобильной связи, что находились больше суток вне определенной области или места регистрации (с разбивкой по областям Украины и лицам), количество въездных туристов, иностранных абонентов мобильной связи в роуминге, которые находились в Украине более одних суток (с разбивкой по странам, из которых въехали, областях Украины, в которые въехали, и лицах).

Кроме того, МЭРТ также будет получать данные о количестве зарегистрированных украинских абонентов мобильной связи, выехавших из соответствующей области за границу (с разбивкой по странам и лицам), среднюю продолжительность пребывания туристов в определенной области или месте.

По условиям меморандума, статистическая информация должна предоставляться министерству исключительно в сводном обезличенном виде раз в три месяца.

Документ подписали ЧАО “Киевстар”, ЧАО “Vodafone Украина” и ООО “Lifecell”.