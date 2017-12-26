 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко рассказал о подготовке к обмену заложников на Донбассе

Президент Петр Порошенко отметил, что нет ничего важнее того, чтобы вернуть домой украинцев, находящихся в плену

Об этом Порошенко заявил на встрече с родными заложников, сообщила пресс-служба главы государства.

"Последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в режиме 24 часа в сутки. Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого", - отметил Порошенко.

По словам президента, были применены все возможные механизмы международного давления: нормандский формат, Трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ, Красный Крест и тому подобное.

"Все были задействованы и сработали как единый механизм, четко слаженная команда для того, чтобы приблизить завтрашний день и вообще сделать его возможным", - отметил Порошенко.

Глава государства поблагодарил родных украинских заложников за их веру в Украинское государство и совместную борьбу.

Порошенко сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлена надлежащая медицинская помощь: "Я дал указание обеспечить каждому, кого мы возвращаем, соответствующее медицинское обследование и медицинскую помощь".

Он также обратился к правительству относительно предоставления освобожденным украинцам и их семьям материальную помощь для того, чтобы облегчить их адаптацию.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что служба обеспечит проезд, проживание и размещение родных освобожденных украинских заложников на период ожидания их возвращения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать