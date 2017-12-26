Порошенко рассказал о подготовке к обмену заложников на Донбассе

26 декабря, 2017, 18:39

Президент Петр Порошенко отметил, что нет ничего важнее того, чтобы вернуть домой украинцев, находящихся в плену

Об этом Порошенко заявил на встрече с родными заложников, сообщила пресс-служба главы государства.

"Последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в режиме 24 часа в сутки. Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого", - отметил Порошенко.

По словам президента, были применены все возможные механизмы международного давления: нормандский формат, Трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ, Красный Крест и тому подобное.

"Все были задействованы и сработали как единый механизм, четко слаженная команда для того, чтобы приблизить завтрашний день и вообще сделать его возможным", - отметил Порошенко.

Глава государства поблагодарил родных украинских заложников за их веру в Украинское государство и совместную борьбу.

Порошенко сообщил, что каждому из освобожденных украинцев будет предоставлена надлежащая медицинская помощь: "Я дал указание обеспечить каждому, кого мы возвращаем, соответствующее медицинское обследование и медицинскую помощь".

Он также обратился к правительству относительно предоставления освобожденным украинцам и их семьям материальную помощь для того, чтобы облегчить их адаптацию.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что служба обеспечит проезд, проживание и размещение родных освобожденных украинских заложников на период ожидания их возвращения.