Полиция заблокировала тысячи групп в соцсетях, которые доводили детей до самоубийства
26 декабря, 2017, 14:30
В этом году в Украине киберполиция ликвидировала почти тысячу "групп смерти" в соцсетях
Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "Укринформ".
"Мы заблокировали более тысячи "групп смерти" в соцсетях, и эта проблема почти исчезла на сегодня", - сказал Князев.
Он подчеркивает, что блокирование таких групп позволило свести к минимуму детскую смертность, которая была связана с их деятельностью.
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- Киберполиция ежедневно получает около 70 сообщений о пропаже детей, которые могут быть причастными к так называемым группам смерти.
- Главная цель, которую преследуют создатели "групп смерти" в соцсетях, - это видеозапись самоубийства.
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