Полиция заблокировала тысячи групп в соцсетях, которые доводили детей до самоубийства

26 декабря, 2017, 14:30

В этом году в Украине киберполиция ликвидировала почти тысячу "групп смерти" в соцсетях

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "Укринформ".

"Мы заблокировали более тысячи "групп смерти" в соцсетях, и эта проблема почти исчезла на сегодня", - сказал Князев.

Он подчеркивает, что блокирование таких групп позволило свести к минимуму детскую смертность, которая была связана с их деятельностью.

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