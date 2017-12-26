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Полиция заблокировала тысячи групп в соцсетях, которые доводили детей до самоубийства


фото: Sputnik
В этом году в Украине киберполиция ликвидировала почти тысячу "групп смерти" в соцсетях

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "Укринформ".

"Мы заблокировали более тысячи "групп смерти" в соцсетях, и эта проблема почти исчезла на сегодня", - сказал Князев.

Он подчеркивает, что блокирование таких групп позволило свести к минимуму детскую смертность, которая была связана с их деятельностью.

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