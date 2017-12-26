Полиция схватила банду подозреваемых в убийстве экс-руководителя "Укрспирта"

26 декабря, 2017, 14:00

Полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве бывшего и.о. директора "Укрспирта" Виктора Панкова

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "Громадское".

По его словам, данная группа лиц также причастна к ряду других покушений на бизнесменов в Киеве.

"Пресечена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в Киеве", - отметил Князев.

Он рассказал, что установлена причастность 5 задержанных к избиению бизнесмена 29 марта, взрыва возле киевского вуза 1 мая, покушения на другого бизнесмена 23 июня на улице Тургеневской.

Все задержанные арестованы судом без права внесения залога.