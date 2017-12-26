Полиция схватила банду подозреваемых в убийстве экс-руководителя "Укрспирта"
26 декабря, 2017, 14:00
Полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве бывшего и.о. директора "Укрспирта" Виктора Панкова
Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "Громадское".
По его словам, данная группа лиц также причастна к ряду других покушений на бизнесменов в Киеве.
"Пресечена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в Киеве", - отметил Князев.
Он рассказал, что установлена причастность 5 задержанных к избиению бизнесмена 29 марта, взрыва возле киевского вуза 1 мая, покушения на другого бизнесмена 23 июня на улице Тургеневской.
Все задержанные арестованы судом без права внесения залога.
- В мае в Дарницком районе Киева неизвестные расстреляли из огнестрельного оружия бывшего врио главы "Укрспирта" Виктора Панкова.
- Убийство Панкова, вероятно, связано с его профессиональной деятельностью.
- 2 июня сообщалось, что работники Нацполиции установили личность убийцы бывшего директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова и собрали достаточно доказательств для объявления ему подозрения.
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