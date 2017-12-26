 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Полицейский и дядя 15-летнего аутиста осуществили мечту мальчика стать копом к Рождеству

15-летнему парню Джонни Морину из США, у которого аутизм, местный коп показал, как это - быть полицейским и осуществил давнюю мечту парня

Об этом пишет The Independent.

Джонни Морин давно мечтал стать полицейским. Дядя мальчика-аутиста Карлос Сальдивар знал о желании племянника, поэтому решил с коллегой сделать Джонни подарок к Рождеству.

Дядя вспомнил о том, что когда-то учился с Крейгом Доктером, который сейчас работает копом, и решил попросить о помощи в организации сюрприза. Доктер и Сальдивар планировали сюрприз на протяжении нескольких месяцев, чтобы удивить мальчика.

"Он пробежал мимо своего дяди, прошел мимо мамы, подбежал ко мне и обнял", - рассказывает полицейский.

Доктер разрешил Морину включить сирену в полицейской машине, взял его на прогулку и даже вручил свой значок копа. Мама Морина, Соня Родригес, сказала, что для ее сына это было лучшим подарком на Рождество.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать