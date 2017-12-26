Полицейский и дядя 15-летнего аутиста осуществили мечту мальчика стать копом к Рождеству

26 декабря, 2017, 11:58

15-летнему парню Джонни Морину из США, у которого аутизм, местный коп показал, как это - быть полицейским и осуществил давнюю мечту парня

Об этом пишет The Independent.

Джонни Морин давно мечтал стать полицейским. Дядя мальчика-аутиста Карлос Сальдивар знал о желании племянника, поэтому решил с коллегой сделать Джонни подарок к Рождеству.

Дядя вспомнил о том, что когда-то учился с Крейгом Доктером, который сейчас работает копом, и решил попросить о помощи в организации сюрприза. Доктер и Сальдивар планировали сюрприз на протяжении нескольких месяцев, чтобы удивить мальчика.

"Он пробежал мимо своего дяди, прошел мимо мамы, подбежал ко мне и обнял", - рассказывает полицейский.

Доктер разрешил Морину включить сирену в полицейской машине, взял его на прогулку и даже вручил свой значок копа. Мама Морина, Соня Родригес, сказала, что для ее сына это было лучшим подарком на Рождество.