Полицейский и дядя 15-летнего аутиста осуществили мечту мальчика стать копом к Рождеству
Об этом пишет The Independent.
Джонни Морин давно мечтал стать полицейским. Дядя мальчика-аутиста Карлос Сальдивар знал о желании племянника, поэтому решил с коллегой сделать Джонни подарок к Рождеству.
Дядя вспомнил о том, что когда-то учился с Крейгом Доктером, который сейчас работает копом, и решил попросить о помощи в организации сюрприза. Доктер и Сальдивар планировали сюрприз на протяжении нескольких месяцев, чтобы удивить мальчика.
"Он пробежал мимо своего дяди, прошел мимо мамы, подбежал ко мне и обнял", - рассказывает полицейский.
Доктер разрешил Морину включить сирену в полицейской машине, взял его на прогулку и даже вручил свой значок копа. Мама Морина, Соня Родригес, сказала, что для ее сына это было лучшим подарком на Рождество.
- Напомним, Билл Гейтс стал "тайным Сантой" для случайной девушки на сайте Reddit и подарил ей гигантского кота.
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